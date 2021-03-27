الألماني زوله يغيب عن تصفيات كأس العالم للإصابة

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم السبت، إن المدافع نيكلاس زوله لن يشارك في مباراتي المنتخب الألماني المقبلتين بتصفيات مونديال 2022 أمام منتخبي رومانيا ومقدونيا الشمالية هذا الأسبوع.

ولم يسافر زوله البالغ 25 عاما بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، مع التشكيلة الألمانية التي توجهت إلى بوخارست استعدادا لمواجهة منتخب رومانيا غدا الأحد وعاد إلى فريقه بايرن ميونيخ.

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ولم يضم المنتخب الألماني الذي يدربه يواخيم لوف بديلا لزوله ومن ثم فسيقتصر عدد أفراد المنتخب على 22 لاعبا.

وفي التصفيات تتصدر ألمانيا ترتيب المجموعة العاشرة بعد فوزها في مباراتها الاولى 3-0 على آيسلندا الخميس الماضي.

وستلتقي ألمانيا على أرضها في دويسبورج الأربعاء المقبل مع مقدونيا الشمالية.

المصدر: "رويترز"