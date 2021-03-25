جزر القمر تتأهل لكأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخها (فيديو وصور)

تأهل منتخب جزر القمر لأول مرة في تاريخه إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد تعادله مع ضيفه توغو سلبيا اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة السابعة من التصفيات.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده بهذا التعادل إلى 9 نقاط، ليضمن التأهل بشكل رسمي، ويتصدر المجموعة مؤقتا قبل لقاء المنتخب المصري (8 نقاط) ومضيفه الكيني (3 نقاط)، فيما رفعت توغو رصيدها إلى نقطتين، في مؤخرة ترتيب المجموعة السابعة.

تاريخٌ يُكتب! ✍️



🇰🇲 منتخب جزر القمر يتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في التاريخ! 🥳🤩#TotalAFCON | #TotalAFCONQ2021pic.twitter.com/YbUaqlD2J5 — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 25, 2021

ويتفوق منتخب جزر القمر في المواجهات المباشرة على كينيا وهو ما صعد بالأول بشكل رسمي بغض النظر عن نتائج كينيا في مباراتيها المتبقيتين.

On laaa faitttttttttt 💪💪💪💪🇰🇲🇰🇲🇰🇲🇰🇲🇰🇲 direction le Cameroun #can2022 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 historique ! pic.twitter.com/zFe8wEhSv0 — FFC 🇰🇲 (@fedcomfootball) March 25, 2021

Quelle joie ! Les @_coelacanthes entrent dans l’histoire en validant pour la première fois leur participation à la Coupe d’Afrique des Nations !

Avec un match Nul à domicile contre le Togo, les Verts arrachent le point qui leur manquaient pour se qualifier à la CAN !



📸 @haamzvpic.twitter.com/0PbONtD1Qo — FFC 🇰🇲 (@fedcomfootball) March 25, 2021

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المصدر: RT