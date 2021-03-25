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جزر القمر تتأهل لكأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخها (فيديو وصور)

الرياضة

جزر القمر تتأهل لكأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخها (فيديو وصور)
fedcomfootball/twitter
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تأهل منتخب جزر القمر لأول مرة في تاريخه إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد تعادله مع ضيفه توغو سلبيا اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة السابعة من التصفيات.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده بهذا التعادل إلى 9 نقاط، ليضمن التأهل بشكل رسمي، ويتصدر المجموعة مؤقتا قبل لقاء المنتخب المصري (8 نقاط) ومضيفه الكيني (3 نقاط)، فيما رفعت توغو رصيدها إلى نقطتين، في مؤخرة ترتيب المجموعة السابعة.

ويتفوق منتخب جزر القمر في المواجهات المباشرة على كينيا وهو ما صعد بالأول بشكل رسمي بغض النظر عن نتائج كينيا في مباراتيها المتبقيتين.

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المصدر: RT

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