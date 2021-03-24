الأردن يتغلب على لبنان وديا (فيديو وصور)

تغلب المنتخب الأردني على نظيره اللبناني بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب ذياب عوانة في مدينة دبي الإماراتية.

ويدين منتخب "النشامى" بالفضل في الفوز لنجمه موسى التعمري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لاستكمال التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم المقررة في قطر عام 2022 وكأس آسيا المقررة في الصين عام 2023.

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المصدر: RT