شاهد.. برشلونة يتقدم على ريال سوسييداد
Reuters /Vincent West
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تقدم فريق برشلونة على ضيفه ريال سوسييداد (2-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل هدفي الفريق الكتالوني كل من المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان والمدافع الأمريكي سيرجينو دست، في الدقيقتين (37 و43) على الترتيب.
هدف غريزمان #برشلونة_ريال_سوسيداد تابعوا حسابي لبث للمباريات والاهداف @XlrMz3— بث المباريات (@XlrMz3) March 21, 2021
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هدف ديست اسيست ميسي #برشلونة_ريال_سوسيداد تابعوا حسابي لبث المباريات @XlrMz3— بث المباريات (@XlrMz3) March 21, 2021
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المصدر: RT