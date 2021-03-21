شاهد.. برشلونة يتقدم على ريال سوسييداد

تقدم فريق برشلونة على ضيفه ريال سوسييداد (2-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل هدفي الفريق الكتالوني كل من المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان والمدافع الأمريكي سيرجينو دست، في الدقيقتين (37 و43) على الترتيب.

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المصدر: RT