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بينفينتو المتواضع يطلق رصاصة الرحمة على "السيدة العجوز" بقيادة بيرلو.. فيديو

الرياضة

بينفينتو المتواضع يطلق رصاصة الرحمة على
Reuters /Massimo Pinca
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ألحق فريق بينفينتو المتواضع هزيمة مذلة بمضيفه يوفنتوس في عقر داره (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأطلق المهاجم الأرجنتيني أدولفو غايش رصاصة الرحمة على "السيدة العجوز"، في الدقيقة الـ69 من زمن اللقاء.

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ويبدو أن بينفينتو، بعد هذا الفوز التاريخي، قضى تماما على آمال يوفنتوس، بقيادة مدربه أندريا بيرلو، في مواصلة حملة الدفاع عن لقب بطل "الكالتشيو"، حيث توقف رصيده عند 55 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، ويحتل المركز الرابع بفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر إنتر ميلان، الذي تأجلت مباراته أمام ساسولو ضمن هذه الجولة.   

في المقابل، رفع فريق بينفينتو رصيده بعد هذا الانتصار الثمين، إلى 29 نقطة، وعزز موقعه في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري، مبتعدا عن منطقة الهبوط.

المصدر: RT

  

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