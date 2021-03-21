شاهد.. لاعب يبكي متأثرا لصغر سنه بالدوري البرتغالي وبات يهدد عرش رونالدو
أصبح لاعب فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، داريو إيسوغو، أصغر لاعب يشارك في الدوري المحلي لكرة القدم في تاريخه، بعمر 16 عاما وستة أيام فقط.
ودخل داريو إيسوغو أرض الملعب في الدقيقة الـ84 من عمر مباراة فريقه سبورتنغ لشبونة أمام فيتوريا غيماريش (1-0)، التي جمعتهما أمس السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري.
Essugo, com apenas 1️⃣6️⃣ anos, estreou-se com a camisola principal do Sporting CP e não conteve as lágrimas no final do jogo.— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) March 20, 2021
Parabéns, miúdo! 👏#sporttvportugal#liganos#ligaportugal#sportingclubedeportugal#sportingcp#sporting#SCP#VitoriaSC#Vitoria#SCPVSCpic.twitter.com/I6Hb051gVO
وانتزع إيسوغو الرقم القياسي من سانتاماريا الذي خاض أول مباراة له مع فريق سبورتنغ لشبونة الأول وهو في عمر 16 عاما و11 شهرا و12 يوما.
وانهمرت دموع اللاعب البرتغالي الشاب بمجرد إعلان الحكم انتهاء المباراة، اللاعب ذي الأصول الأنغولية من شدة التأثر، بعد أن حقق حلمه بالدفاع عن قميص الفريق الأول، ودخل إلى أرض الملعب بدلا لاعب الوسط الدولي جواو ماريو، الذي يعتبره مثلا له، وأحاط به زملاؤه في الفريق، وقدموا له التهاني بهذا الحدث الشخصي الكبير بالنسبة له.
وبات داريو إيسوغو، إضافة إلى ذلك، يهدد عرش مواطنه النجم كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس حاليا، الذي خاض مباراته الأولى مع سبورتنغ حين كان عمره 17 عاما وستة أشهر وتسعة أيام، وسجل لأول مرة معهم في سن 17 عاما وثمانية أشهر ويومين، ما جعله أصغر لاعب يهز الشباك في تاريخ الفريق البرتغالي.
ويتصدر سبورتنغ لشبونة ترتيب الدوري البرتغالي، برصيد 64 نقطة، ويليه بورتو في المرتبة الثانية برصيد 54 نقطة.
المصدر: وكالات