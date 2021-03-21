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بينفينتو يفسد فرحة رونالدو بإنجازه الأسطوري (فيديو)

الرياضة

بينفينتو يفسد فرحة رونالدو بإنجازه الأسطوري (فيديو)
/Marco BERTORELLO
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حرص الإيطالي أندريا أنيلي، رئيس نادي يوفنتوس، على تكريم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف "البيانكونيري"، بإنجازه الأسطوري بعد أن أصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

وأهدى أنيلي قميص يوفنتوس لرونالدو ويحمل رقم 770، وهو عدد أهداف "صاروخ ماديرا" حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية، وذلك قبل انطلاق مباراته أمام ضيفه بينيفنتو، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن الجولة 28 من "الكالتشيو".

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ووصل رونالدو إلى هدفه رقم 770، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، بعد أن أحرز ثلاثية "هاتريك" في شباك كالياري، في الجولة الماضي، محطما رسميا رقم الأسطورة البرازيلي بيليه.

ولكن فريق بينيفنتو المتواضع أفسد فرحة رونالدو، بفوزه على يوفنتوس في عقر داره بهدف وحيد، مصعبا بذلك مهمته في مواصلة حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري للمرة العاشرة التوالي.  

المصدر: وكالات 

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