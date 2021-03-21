السومة يثير جدلا واسعا في السعودية قبل انضمامه لمعسكر منتخب سوريا (فيديو)

صبت جماهير نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، جام غضبها، على المهاجم الدولي السوري، عمر السومة، بعد تذبذب نتائج فريقها هذا الموسم.

وحقق الأهلي رقما سلبيا في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، بعد خسارته أمس السبت، أمام مضيفه الفتح، بنتيجة 4-1، في الجولة الـ24 من المسابقة.

وهذه الخسارة هي الخامسة تواليا للأهلي في الدوري، وهو ما لم يحدث للفريق منذ موسم 2008-2009.

ومع النتائج السلبية للفريق، تواصلت أزمات مهاجمه، عمر السومة، الذي تعرض لانتقادات واسعة عبر وسائل الإعلام السعودية ومنصات التواصل الاجتماعي، بسبب مسلسل إهداره للفرص السهلة في المباريات الأخيرة، قبل أن تزداد حدة هذه الانتقادات للمهاجم السوري، بعد أن ظهر في فيدو خلال حلوله ضيفا على أحد مشاهير "سناب شات"، وهو يتناول معه الطعام ويقوم بلعب "البلاي ستيشن".

عمر السومه ضايق وهو في الحساء اهل الكرم اهل الحساء👍 pic.twitter.com/5N6wVAOOZk — عبدالرحمن الدوسري💛🐎💙🦅🇸🇦 (@3JUsRcf2QAszqyj) March 20, 2021

واعتبرت فئة عريضة من جماهير الأهلي، ظهور السومة في مواقع التواصل الاجتماعي في هذا التوقيت ومباشرة بعد خسارة فريقه أمام الفتح، اعتبرته "تصرفا متهورا وغير مسؤول"، وقالت إن اللاعب لا يعبأ بهزيمة فريقه الكبيرة وتراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

يسال عمر السومه كيف تشوت البلنتي

ههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/xb0iT0WAEG — عبود (@Aabd14a) March 20, 2021

والله تصرفات السومة قاعده تقهر الجمهور محترق وهو ولا على باله والمشكله انه سبب لفقدان نقاط الاهلي في المباريات الاخيره

ياشيخ والله ماعاد ادري وش اقول لك لكن الله يعجل بزوالك من هالنادي @omaralsomahpic.twitter.com/lc89eUSPOo — سعد الحارثي (@S_Alshdadi) March 20, 2021

ولعب السومة خلال الموسم الحالي 21 مباراة في الدوري السعودي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين.

وانضم السومة، الذي يعتبر اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري السعودي الذي تحصل على لقب هداف المسابقة 3 مرات متتالية، إلى الأهلي في صيف 2014، ونجحت إدارة الفريق في وقت سابق من الموسم الجاري، في توقيع عقد جديد معه لمدة 3 سنوات حتى عام 2024.

ومن المقرر أن ينضم السومة إلى معسكر منتخب بلاده (سوريا)، لخوض مباراتين وديتين، الأولى في الـ25 من مارس الجاري ضد البحرين في المنامة، والثانية بعدها بخمسة أيام أمام إيران في طهران.

المصدر: وكالات