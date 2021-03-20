"يويفا" يكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع لدوري الأبطال (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أمس الجمعة، فوز النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع، بعد ختام مباريات الإياب من دور الـ16 لبطولة "التشامبيونز ليغ".

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مقطع فيديو للتمريرة الرائعة التي قدمها لوكا مودريتش على طبق من ذهب لزميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي لم يبق عليه سوى متابعتها في شباك أتالانتا الإيطالي (3-1)، وذلك في لقاء الإياب الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في العاصمة مدريد.

وساهم لوكا مودريتش في تأهل فريقه ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، على حساب أتالانتا، بتفوقه عليه (4-1) بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد أن انتهت مباراة الذهاب أيضا بفوز الفريق الملكي بهدف وحيد.

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وتفوق مودريتش على كل من: النجم البلجيكي كيفن دي بروين، الذي قاد فريقه، مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى الفوز على فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني (2-0) في مباراة الإياب التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست، بإحرازه الهدف الأول له، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب، ليتأهل الفريق الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي "للتشامبيونز ليغ".

والنجم الألماني جوشوا كيميتش في مواصلة فريقه بايرن ميونيخ الألماني، مشوار الدفاع عن لقب البطولة، بعد أن تغلب على ضيفه فريق لاتسيو (2-1)، أمس الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا"، مجددا بذلك انتصاره، حيث فاز على الفريق الإيطالي ذهابا أيضا (4-1).

ودخل قائمة المرشحين الأربعة أيضا، الفرنسي نغولو كانتي، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي الذي أطاح بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بفوزه عليه بهدف وحيد في لقاء الذهاب الذي جمعهما ضمن دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ"، على ملعب "أرينا ناسيونالا" في العاصمة الرومانية بوخاريست، وجدد فوزه عليه (2-0) في مباراة الإياب التي جمعتهما أمس الأربعاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

المصدر: "twitter/ChampionsLeague"