"الكاف" يعلن عن هدف الأسبوع في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أفضل هدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مبارياتها، يوم الثلاثاء الماضي.

ووقع اختيار "الكاف"، على هدف نجم نادي الأهلي المصري، محمد مجدي أفشة، في شباك فيتا كلوب الكونغولي، في المباراة التي انتهت بفوز "المارد الأحمر" بثلاثية نظيفة.

ونشر الـ"كاف" عبر حسابه في موقع "تويتر"، فيديو لهدف أفشة وعلق عليه: "التمريرة.. المراوغة.. التسديدة.. هدف لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة ضد فيتا كلوب هو هدف الأسبوع في دوري أبطال إفريقيا".

⚽ ⬅️🦅 ⬅️ أفشة ⬅️ 🥅 ⬅️ 🔥



التمريرة. المراوغة. التسديدة.



هدف لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة ضد فيتا كلوب هو هدف الأسبوع في دوري أبطال إفريقيا. 🤩#TotalCAFCL | #GoalOfTheWeekpic.twitter.com/5ucXiXZ3vv — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 18, 2021

ويحتل الأهلي، المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني المتصدر بعشر نقاط، وأمام فيتا كلوب الثالث بأربع نقاط، والمريخ السوداني الرابع بنقطة وحيدة.

المصدر: "كاف"