هولندا تسمح بحضور الجماهير في تصفيات مونديال قطر

خلال نصف ساعة فقط، بيعت جميع تذاكر مباراة منتخب هولندا المقبلة أمام لاتفيا، ضمن تصفيات مونديال "قطر 2022"، بعد موافقة السلطات في أمستردام على السماح بحضور 5 آلاف مشجع المباراة.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم، إنه سعيد برد فعل الجمهور في هذه التجربة التي تتم بالتعاون مع الحكومة والتي تهدف إلى قياس مستوى الاتصال بين أفراد الجمهور خلال هذا الحدث.

ومن جهته، قال الأمين العام للاتحاد الهولندي لكرة القدم، خيس دي يونغ، في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس: "هذا يظهر أن الناس يتوقون للعودة إلى الملاعب بعد عام من فرض القيود الوقائية والاحترازية بسبب كورونا والبقاء في المنازل".

وخلال مباراة هولندا وضيفتها لاتفيا المقررة في الـ27 من مارس الجاري، سيتم تقسيم الجمهور في ملعب "يوهان كرويف" في أمستردام، إلى عدة مجموعات مختلفة، سيفرض على بعضها وضع الكمامات، بينما سيسمح للبعض الآخر بالتصرف بصورة عادية بدون أقنعة الوجه، وترديد الهتافات وعبارات التشجيع بكل حرية.

وسيتعين على هؤلاء المشجعين إثبات خلوهم من العدوى بفيروس كورونا قبل دخول الملعب، من خلال إبراز نتيجة فحص سلبية، إلى جانب اتباع تعليمات صارمة خلال دخول الملعب.

المصدر: رويترز