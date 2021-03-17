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رسميا.. قائمة الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الرياضة

رسميا.. قائمة الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
Reuters /Sergio Perez
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أسدل الستار على منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، بصعود آخر المتأهلين بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي إلى دور الثمانية "التشامبيونز ليغ".

وتأهلت ثلاثة أندية لإنجليزية، إلى الدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وهي: ليفربول ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وناديان من ألمانيا، وهما: بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، إضافة إلى ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وفريق بوتو البرتغالي، الفريق الوحيد من خارج الدوريات الخمسة الكبرى (الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الألماني والفرنسي).

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والملفت أنه لم يصعد أي فريق من الدوري الإيطالي، الدوري الوحيد من أصل الخمسة الكبرى، إلى دور الثمانية الكبار، بالرغم من مشاركة ثلاثة أندية في دور الستة عشر، وهي: يوفنتوس وأتالانتا ولاتسيو.

ومن المقرر أن يجري يوم الخميس، سحب قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: RT 

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