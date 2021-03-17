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شاهد.. هدف المغربي زياش في مرمى أتلتيكو مدريد

الرياضة

شاهد.. هدف المغربي زياش في مرمى أتلتيكو مدريد
Reuters /David Klein
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تقدم فريق تشيلسي الإنجليزي على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني (1-0) في المباراة الجارية بينهما اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل اللاعب المغربي حكيم زياش هدف التقدم للفريق اللندني، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز تشيلسي على أتلتيكو مدريد (1-0) على ملعب  "أرينا ناسيونالا" في العاصمة الرومانية بوخاريست.

المصدر: RT 

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