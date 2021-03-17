عصام الحضري: "مفيش حاجة بعيدة على ربنا"

كشف حارس المرمى المصري المخضرم عصام الحضري موقفه من عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لتمثيل منتخب بلاده مجددا، بعد 5 سنوات من اعتزاله اللعب الدولي.

وكتب "الحضري"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مفيش حاجة بعيد على ربنا لا تخافوا ولكن احذروا".

وأضاف "النجاح يجذب النجاح، ليس هناك مفر من هذا القانون الكوني العظيم، فإن رغبت في جذب النجاح فاحرص على تحقيق جزء منه، سواء كنت عاملا أو أميرا".

مفيش حاجة بعيد على ربنا 😂 لا تخافوا ولكن احذروا 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/fPaLzQOVav — Essam El-Hadary (@ElHadary) March 17, 2021

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وأعلن عصام الحضري، البالغ من العمر 48 عاما، حارس مرمى منتخب "الفراعنة" ونادي الأهلي سابقا، اعتزاله كرة القدم قبل نحو عامين، في نادي النجوم المصري.

وكان المدير الفني للمنتخب السويدي، يان أنديرسين، قد استدعى اللاعب المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي إلى تشكيلة المنتخب، بعد غياب دام أكثر من خمسة سنوات.

وأعلن زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) في أواخر عام 2016 اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، ولكن بالاتفاق مع الاتحاد السويد والمدرب يان أولوف المعروف بيان أنديرسين، سيعود لتمثيل منتخب بلاده من جديد، استعداد لتصفيات كأس العالم "قطر 2022".

ويستعد منتخب السويد لخوض ثلاثة مباريات خلال التوقف الدولي القادم الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشهر مارس، ضد كلا من جورجيا، كوسوفو وإستونيا.

المصدر: وكالات