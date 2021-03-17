أغويرو يثير أزمة في مانشستر سيتي

خرج النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو غاضبا من مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني (2-0)، أمس الثلاثاء، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وزج الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بهداف الفريق التاريخي سيرخيو أغويرو، في الدقيقة 75 بدلا من زميله البرتغالي بيرناردو سيلفا، ولم تتح أي فرصة له لتسجيل اسمه ضمن هدافي المباراة وغادر الملعب عقب نهاية اللقاء غاضبا.

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وظهر المهاجم الأرجنتيني وهو يتحدث إلى أحد أعضاء الطاقم الفني، ويعبر عن غضبه الشديد مما عاشه خلال المباراة، قائلا: "إنهم لا يريدون تمرير الكرة لي طوال الفترة التي شاركت فيها".

ويعيش سيرخيو أغويرو (32 عاما) فترة عصيبة في الموسم الحالي بسبب الإصابات ومرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، فقد خاض مباراتين فقط أساسيا مع فريق مانشستر سيتي منذ شهر أكتوبر 2020 الماضي، وإجمالا شارك في 14 مباراة مسجلا ثلاثة أهداف فقط خلال هذا الموسم (2020-2021)، قبل أشهر قليلة من انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي.

ولم يتحرك نادي مانشستر سيتي حتى الآن لمحاولة تجديد عقد أغويرو، والذي يعتبر واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ هذا النادي الإنجليزي، وبعد مرور عقد من الزمن في السيتي لا يعرف الأرجنتيني ما إذا كان سيستمر في الدفاع عن ألوانه في الموسم المقبل (2021-2022) أم لا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رئيس برشلونة الجديد خوان لابورتا اقترب من إتمام اتفاقه مع سيرخيو أغويرو للانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني الصيف المقبل، في محاولة لإقناع مواطنه وصديقه ليونيل ميسي، بتجديد عقده لفترة أطول مع "البلوغرانا" الذي ينتهى في يونيو المقبل، وكان "البرغوث" قد أعرب بالفعل عن رغبته في الرحيل في الصيف الماضي.

المصدر: وكالات