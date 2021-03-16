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هدف عالمي بقدم البلجيكي دي بروين (فيديو)

الرياضة

هدف عالمي بقدم البلجيكي دي بروين (فيديو)
Reuters
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تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (2-0) في الشوط الأول للقاء الإياب بينهما، وذلك ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووضع البلجيكي كيفين دي بروين الفريق الإنجليزي في المقدمة بهدف رائع سجله مبكرا، في الدقيقة 13 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت كرته بأسفل العارضة قبل أن تعانق الشباك.

وضاعف زميله الألماني إلكاي جوندوجان النتيجة في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول

المصدر: RT 

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