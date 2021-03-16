هدف عالمي بقدم البلجيكي دي بروين (فيديو)
Reuters
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تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (2-0) في الشوط الأول للقاء الإياب بينهما، وذلك ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ووضع البلجيكي كيفين دي بروين الفريق الإنجليزي في المقدمة بهدف رائع سجله مبكرا، في الدقيقة 13 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت كرته بأسفل العارضة قبل أن تعانق الشباك.
Шикарный гол Де Брюйне 😍😍😍— Матч ТВ (@MatchTV) March 16, 2021
У этого парня нет нерабочей ноги 🦵
Тем временем в матче уже 2:0 😱 pic.twitter.com/e6v4BWeGV1
وضاعف زميله الألماني إلكاي جوندوجان النتيجة في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول
المصدر: RT