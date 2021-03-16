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ريال مدريد يهز شباك ضيفه أتالانتا (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يهز شباك ضيفه أتالانتا (فيديو)
Reuters /Juan Medina
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تقدم فريق ريال مدريد على ضيفه أتالانتا الإيطالي (1-0) في المباراة بينهما على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة على طبق من ذهب مررها له زميله الكرواتي لوكا مودريتش.

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يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على أتالانتا في عقر داره بهدف وحيد. 

المصدر: RT 

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