ريال مدريد يهز شباك ضيفه أتالانتا (فيديو)

تقدم فريق ريال مدريد على ضيفه أتالانتا الإيطالي (1-0) في المباراة بينهما على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة على طبق من ذهب مررها له زميله الكرواتي لوكا مودريتش.

Бензема стал пятым игроком в истории ЛЧ, забившим 70-м голов 💪



На этот раз максимально помог Модрич: перехватил и выкатил на блюдечке 👍



«Реал» ведет 1:0, ждем второй тайм на Матч ТВ:https://t.co/Sr5eVmkGNWpic.twitter.com/HKWlr3wA5o — Матч ТВ (@MatchTV) March 16, 2021

إقرأ المزيد

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على أتالانتا في عقر داره بهدف وحيد.

المصدر: RT