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شاهد.. الأهلي المصري يهزم فيتا كلوب الكونغولي بالثلاثة

الرياضة

شاهد.. الأهلي المصري يهزم فيتا كلوب الكونغولي بالثلاثة
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خرج نادي الأهلي المصري بفوز ثمين من ملعب مضيفه فيتا كلوب الكونغولي (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الرابعة لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. 

ووقع على ثلاثية "المارد الأحمر" المصري، كل من اللاعبين، محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر، في الدقائق (7، و19، و78) على الترتيب.

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ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، وانفرد بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن فيتا كلوب، الذي تراجع إلى المركز الثالث.

بينما واصل فريق سيمبا التنزاني تصدر لقائمة المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد فوزه وبالنتيجة ذاتها (3-0)على ضيفه المريخ السوداني، صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

المصدر: RT 

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