شاهد.. الأهلي المصري يهزم فيتا كلوب الكونغولي بالثلاثة

خرج نادي الأهلي المصري بفوز ثمين من ملعب مضيفه فيتا كلوب الكونغولي (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الرابعة لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ووقع على ثلاثية "المارد الأحمر" المصري، كل من اللاعبين، محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر، في الدقائق (7، و19، و78) على الترتيب.

هدف الأهلي عااااااااااالمي أفشششة pic.twitter.com/1EGFgYZoiR — ماجيكانو (@magicano72) March 16, 2021

هدف الأهلي الأول محمد شرررريف pic.twitter.com/rdB10XgKfP — ماجيكانو (@magicano72) March 16, 2021

هدف الأهلي الثاااااااالث طااااهر محمد طااااهر pic.twitter.com/mr8k81NGqR — ماجيكانو (@magicano72) March 16, 2021

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ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 7 نقاط، وانفرد بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن فيتا كلوب، الذي تراجع إلى المركز الثالث.

بينما واصل فريق سيمبا التنزاني تصدر لقائمة المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد فوزه وبالنتيجة ذاتها (3-0)على ضيفه المريخ السوداني، صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة.

المصدر: RT