التشكيلة الأساسية لنادي الأهلي ضد مضيفه فيتا كلوب الكونغولي

يحل الأهلي المصري ضيفا على فريق فيتا كلوب الكونغولي، اليوم الثلاثاء في الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن الجولة الرابعة لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وسيبدأ الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني (56 عاما)، المدير الفني للنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه الكونغولي:

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ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف فيتا كلوب.

بينما يتصدر فريق سيمبا التنزاني قائمة المجموعة برصيد 7 نقاط، في حين يتذيل المريخ السوداني، قائمة المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

المصدر: RT