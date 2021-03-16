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حارس ولفرهامبتون يتعرض لإصابة خطيرة خلال محاولته إيقاف صلاح (فيديو)

الرياضة

حارس ولفرهامبتون يتعرض لإصابة خطيرة خلال محاولته إيقاف صلاح (فيديو)
Reuters
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تشبث ليفربول بآماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي، بفوزه 1-0 على مضيفه ولفرهامبتون، لكن المباراة شهدت تعرض حارس أصحاب الأرض، روي باتريسيو، لإصابة خطيرة.

وتوقف اللعب لعشر دقائق في اللحظات الأخيرة، بعد اصطدام باتريسيو، بزميله كونور كودي، في الدقيقة 89، بينما كانا يحاولان إيقاف مهاجم ليفربول، المصري محمد صلاح، الذي هز الشباك بالفعل لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وعولج باتريسيو في أرض الملعب، وغادر محمولا على محفة، وانتابت مواطنه البرتغالي ديوغو جوتا، الذي سجل هدف الفوز أمام فريقه السابق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، مشاعر متباينة بعد صفارة النهاية.

وبهذه النتيجة، تقدم ليفربول إلى المركز السادس، برصيد 46 نقطة من 29 مباراة، متأخرا بخمس نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع، ونقطتين عن وست هام يونايتد الخامس، الذي تتبقى له مباراة إضافية.

في المقابل، بقي ولفرهامبتون في المركز الـ13 ولديه 35 نقطة من 29 مباراة.

المصدر: رويترز

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