وفاة أسطورة الملاكمة هاغلر عن 66 عاما

توفي الأمريكي مارفيلوس مارفن هاغلر، الذي سيطر على منافسات الملاكمة في وزن المتوسط خلال ثمانينات القرن الماضي عن 66 عاما، في الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنته زوجته كاي هاغلر.

وكتبت كاي جي هاغلر على صفحة "فيسبوك" الخاصة بعملاق الملاكمة: "أنا آسفة لإصدار إعلان محزن، اليوم، للأسف، توفي زوجي الحبيب مارفيلوس مارفن بشكل غير متوقع في منزله هنا في نيو هامبشاير".

"Sport has the power to change the world."



Rest in Peace Marvelous Marvin Hagler 🙏 pic.twitter.com/NKGpRo4GWo — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) March 13, 2021

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واستمرت مسيرة هاغلر المهنية من عام 1973 إلى عام 1987، حيث سجل 62 انتصارا من بينها 52 بالضربة القاضية مقابل 3 هزائم مع تعادلين، ولم يخسر سوى مرة واحدة بالضربة القاضية.

ويعد هاغلر أحد "الملوك الأربعة" في الملاكمة بالثمانينات للوزن المتوسط .

وتعتبر مباراة هاغلر عام 1985 ضد توماس هيرنز في قصر قيصر في لاس فيغاس أعظم ثلاث جولات في تاريخ الملاكمة، النزال المعروف باسم "الحرب"، ويعتقد أنها ذروة مسيرة هاغلر.

وقال هاغلر ذات مرة: "إذا فتحوا رأسي الأصلع، سيجدون قفاز ملاكمة كبيرا"، مضيفا: "هذا كل ما أنا عليه. أنا أعيشه".

كان هاغلر غاضبا في عام 1982 عندما لم يستخدم المذيعون كلمة "رائع" حين ذكروا اسمه قبل النزال، فذهب إلى المحكمة لتغيير اسمه بشكل قانوني إلى Marvelous مارفيلوس.

عاش هاغلر في كل من نيو هامبشاير وإيطاليا، وكان لديه خمسة أطفال من زوجته الأولى بيرثا، وتزوج لاحقا من زوجته الثانية كاي، في عام 2000.

المصدر: "وكالات"