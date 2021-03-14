شاهد.. تحطم دفاع فيندريس بضربة روسية قاضية مذهلة

أسقط المقاتل الروسي أرتيم فرولوف منافسه البرازيلي فيندريس كارلوس دا سيلفا بالضربة القاضية السبت، ضمن بطولة ACA 119 للفنون القتالية المختلطة MMA في كراسنودار الروسية.

في الجولة الثانية، فاجأ فرولوف خصمه بضربة يسارية قوية، أسقطته أرضا، أتبعها بسلسلة لكمات لإنهاء النزال، لكن الحكم أوقف المواجهة ومنح الفوز للمقاتل الروسي.

يذكر أن هذا الانتصار هو الـ15 للمقاتل الروسي خلال مسيرته الاحترافية (7 منها بالضربة القاضة) مقابل تعرضه لثلاث هزائم.

فيما حقق منافسه البرازيلي 17 فوزا مقابل ثماني مواجهات فاشلة.

المصدر: instagram/aca_mma