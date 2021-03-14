 
مباشر

شاهد.. تحطم دفاع فيندريس بضربة روسية قاضية مذهلة

الرياضة

شاهد.. تحطم دفاع فيندريس بضربة روسية قاضية مذهلة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pynl

أسقط المقاتل الروسي أرتيم فرولوف منافسه البرازيلي فيندريس كارلوس دا سيلفا بالضربة القاضية السبت، ضمن بطولة ACA 119 للفنون القتالية المختلطة MMA في كراسنودار الروسية.

في الجولة الثانية، فاجأ فرولوف خصمه بضربة يسارية قوية، أسقطته أرضا، أتبعها بسلسلة لكمات لإنهاء النزال، لكن الحكم أوقف المواجهة ومنح الفوز للمقاتل الروسي.

يذكر أن هذا الانتصار هو الـ15 للمقاتل الروسي خلال مسيرته الاحترافية (7 منها بالضربة القاضة) مقابل تعرضه لثلاث هزائم.

فيما حقق منافسه البرازيلي 17 فوزا مقابل ثماني مواجهات فاشلة.

المصدر: instagram/aca_mma

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا