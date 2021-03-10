رقم مخيب.. بورتو يطيح برونالدو من دوري الأبطال للمرة الثانية

خيبة أمل جديدة يتعرض لها كريستيانو رونالدومع إقصاء فريقه يوفنتوس من الدور الـ16 في دوري ابطال أوروبا على يد بورتو، الثلاثاء.

للمرة الأولى منذ 2006، يفشل النجم البرتغالي في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين.

For the first time since 2006, Cristiano Ronaldo has failed to reach the Champions League quarter-finals in back-to-back seasons.



Still no #UCL semi-final since joining Juventus. 😳 pic.twitter.com/GYCW7Yl8U5 — Squawka Football (@Squawka) March 9, 2021

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ولم يكن مشوار "الدون" منذ انتقاله من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس نحو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن النادي منذ عام 1996، يسير على ما يرام، إذ ودع ربع نهائي 2019 أمام أياكس أمستردام الهولندي، ثم دور الـ16 عام 2020 أمام ليون الفرنسي، وأخيرا من دور الـ16 للنسخة الحالية أمام بورتو البرتغالي.

خروج رونالدو مع فريقه أمام بورتو من المسابقة الأوروبية أعاد ذكرى مشابهة حدثت قبل 17 عاما، عندما سجل بورتو هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة في ملعب "أولد ترافورد"، ليطيح بمانشستر يونايتد من الدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا نسخة 2004، وكان رونالدو آنذاك في صفوف الفريق الإنجليزي .

لكن يبقى الحرف المضيء في مشوار رونالدو بالبطولة الأوروبية أنه بات أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 40 تمريرة حاسمة.

المصدر: Squawka Football