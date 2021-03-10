 
مباشر

رقم مخيب.. بورتو يطيح برونالدو من دوري الأبطال للمرة الثانية

الرياضة

رقم مخيب.. بورتو يطيح برونالدو من دوري الأبطال للمرة الثانية
AFP MARCO BERTORELLO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxn0

خيبة أمل جديدة يتعرض لها كريستيانو رونالدومع إقصاء فريقه يوفنتوس من الدور الـ16 في دوري ابطال أوروبا على يد بورتو، الثلاثاء.

للمرة الأولى منذ 2006، يفشل النجم البرتغالي في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين.

إقرأ المزيد
بيرلو يصر على مشروعه رغم الخروج الأوروبي المبكر ليوفنتوس
بيرلو يصر على مشروعه رغم الخروج الأوروبي المبكر ليوفنتوس

ولم يكن مشوار "الدون" منذ انتقاله من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس نحو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن النادي منذ عام 1996، يسير على ما يرام، إذ ودع ربع نهائي 2019 أمام أياكس أمستردام الهولندي، ثم دور الـ16 عام 2020 أمام ليون الفرنسي، وأخيرا من دور الـ16 للنسخة الحالية أمام بورتو البرتغالي.

خروج رونالدو مع فريقه أمام بورتو من المسابقة الأوروبية أعاد ذكرى مشابهة حدثت قبل 17 عاما، عندما سجل بورتو هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة في ملعب "أولد ترافورد"، ليطيح بمانشستر يونايتد من الدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا نسخة 2004، وكان رونالدو آنذاك في صفوف الفريق الإنجليزي .

لكن يبقى الحرف المضيء في مشوار رونالدو بالبطولة الأوروبية أنه بات أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 40 تمريرة حاسمة.

المصدر: Squawka Football

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا