بالفيديو.. هدف صاروخي "عابر للقارات" من قبل منتصف الملعب

سجل البلجيكي لارجي رامازاني لاعب نادي "ألميريا الرديف" البالغ 20 عاما هدفا رائعا خلال مباراة فريقه أمام "توري دون خيمينو" ضمن دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في إسبانيا.

وسجل رامازاني هدفه العالمي من قبل منتصف الملعب، حيث استلم الكرة من مسافة أكثر من 60 مترا عن مرمى المنافس في الدقيقة الـ77 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي، وسددها صاروخية مستفيدا من تقدم حارس الخصم عن مرماه، ورغم محاولات الأخير إنقاذ الموقف إلا أن كرة رامازاني عانقت الشباك وسط فرحة عارمة في صفوف فريق "ألميريا B".

📺 @footters nos muestra un gol digno del Premio Puskas 🏆



🎩 @LRamazani88 firma esta obra de arte. pic.twitter.com/JPcKlfTqgr — UD Almería B y Academia UD Almería (@AcademiaUDA) March 7, 2021

يذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق ألميريا الرديف بهدف دون مقابل.

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المصدر: lavozdealmeria.com