 
مباشر

لوكوموتيف موسكو يقسو على أرسنال بثلاثية في عقر داره (فيديو)

الرياضة

لوكوموتيف موسكو يقسو على أرسنال بثلاثية في عقر داره (فيديو)
Sputnik Виталий Белоусов
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxal

حقق لوكوموتيف موسكو فوزا عريضا على مضيفه أرسنال تولا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الضيوف كل من فيودر سمولوف والبرازيلي موريلو سيركويرا ورفعت جمالدينوف في الدقائق 71 و75 و85 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع لوكوموتيف رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد أرسنال عند 14 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا