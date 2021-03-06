بالفيديو.. هدف فيتا كلوب في مرمى الأهلي
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هز فريق فيتا كلوب الكونغولي شباك مضيفه الأهلي المصري، في المباراة بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وسجل المهاجم الكونغولي ماكابي ليليبو هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على أستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد سلسلة من الفرص الضائعة للفريق المصري.
#فيتا_كلوب يضرب #الأهلي بالهدف الأول بعد تسابق لاعبي الأحمر على إهدار الفرصhttps://t.co/x2P1RhMRXPpic.twitter.com/5VLKt3qrW2— المصري الرياضي (@AlMasrySports) March 6, 2021
المصدر: RT