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بالفيديو.. هدف فيتا كلوب في مرمى الأهلي

الرياضة

بالفيديو.. هدف فيتا كلوب في مرمى الأهلي
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هز فريق فيتا كلوب الكونغولي شباك مضيفه الأهلي المصري، في المباراة بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الكونغولي ماكابي ليليبو هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على أستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد سلسلة من الفرص الضائعة للفريق المصري.

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التشكيلة الأساسية لنادي الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي
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المصدر: RT 

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