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شاهد.. الترجي يسقط الزمالك في لقاء ثأري

الرياضة

شاهد.. الترجي يسقط الزمالك في لقاء ثأري
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حقق نادي الترجي الرياضي التونسي فوزا ثمينا على ضيفه الزمالك المصري (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووضع المهاجم الإيفواري ويليام توغي ميل الفريق التونسي في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 27، وأدرك المدافع المصري أحمد أبو الفتوح التعادل للزمالك بهدف سجله في الدقيقة 39، قبل أن يخرج مطرودا بحلول الدقيقة 57 بالبطاقة الحمراء.

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التشكيلة الأساسية لـ
التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" الترجي والزمالك

ومن ثم رد المهاجم التونسي محمد علي بن رمضان الصاع صاعين، بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (45 من ضربة جزاء، و53) من عمر المباراة التي جرت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ورفع الترجي الرياضي رصيده إلى 7 نقاط ويتصدر لترتيب المجموعة الرابعة، بفارق نقطتين، عن مولودية الجزائر الذي تغلب بدوره على تونغيث السنغالي بهدف وحيد.
بينما توقف رصيد الزمالك عند نقطتين، وبقي في المركز الثالث في جدول الترتيب.
المصدر: RT 

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