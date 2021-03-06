شاهد.. هدف لاعب الزمالك قبل طرده أمام الترجي

شهدت مباراة فريق الترجي الرياضي التونسي وضيفه الزمالك، اليوم السبت، ضمن دوري أبطال إفريقيا، طرد مدافع الفريق المصري أحمد أبو الفتوح بعد تسجيله هدف التعادل للقلعة البيضاء.

وأدرك أحمد أبو الفتوح التعادل للزمالك في الدقيقة 39، قبل أن يخرج مطرودا بحلول الدقيقة 57 من عمر المباراة التي جرت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الترجي 1 × 1 الزمالك | هدف ساسي 🎥



الحساب الاساسي @Pinterestsportpic.twitter.com/8CszBD1QR9 — أهداف المباريات (@goals1802) March 6, 2021

وانتهت المباراة بفوز الترجي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليعزز صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين، وبقي في المركز الثالث على سلم الترتيب.

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يذكر أنه في مثل هذا اليوم من العام الماضي، تغلب الترجي في ملعبه على الزمالك أيضا، ولكن بهدف وحيد، وأخفق في تعويض خسارته (1-3) قبل أسبوع من ذلك على أستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الفريق المصري إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

ومن ثم تأهل الزمالك إلى المباراة النهائية للبطولة القارية، على حساب الرجاء الرياضي المغربي بفوزه عليه ذهابا (1-0) وإيابا (3-1)، ولكنه خسر في النهائي أمام غريمه التقليدي الأهلي في "الديربي" المصري (1-2) على أستاد القاهرة الدولي.

المصدر: وكالات