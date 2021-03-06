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التشكيلة الأساسية لنادي الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي

الرياضة

التشكيلة الأساسية لنادي الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي
RT
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يستضيف الأهلي المصري فريق فيتا كلوب الكونغولي، اليوم السبت في الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، على أستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسيبدأ الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني (56 عاما)، المدير الفني لنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه الكونغولي:

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة ڤيتا كلوب بدوري الأبطال🦅 🔴|#يلا_يا_أهلي

Опубликовано Al Ahly SC Суббота, 6 марта 2021 г.
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ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف فيتا كلوب.

بينما يتصدر فريق سيمبا التنزاني قائمة المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد تعادله اليوم من دون أهداف أمام مضيفه المريخ السوداني، صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطة وحيدة.   

المصدر: RT 

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