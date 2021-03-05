كلوب يوضح سبب استبدال صلاح أمام تشيلسي ويعلق على رد فعله الغاضب (فيديو)

علق المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على ردة فعل نجم "الريدز"، المصري محمد صلاح، بعد استبداله في مباراة تشيلسي، أمس الخميس، في المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وقام كلوب بتبديل مزدوج في الدقيقة 62، حيث أخرج صلاح، وكورتيس جونز، ودفع بدلا عنهما بديوغو جوتا، وتشامبرلين، في المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي، بهدف دون رد.

اقسم بالله كلنا زيك وا حد فاهم انت طلعت ليه 🥺 pic.twitter.com/Qkl9bK5Vz2 — Liverpool بالعربى 🇪🇬 (@lfc_belaraby) March 4, 2021

وظهرت علامات الحزن والغضب على وجه صلاح، اثناء مغادرته الملعب، وبدا واضحا أنه غير راض على قرار مدربه.

كما التقطت كاميرا المباراة صلاح على دكة البدلاء، وهو يشيح بيده ويحرك رأسه يمينا وشمالا، في إشارة لغضبه الشديد من تغييره.

وعن تبديل صلاح قال كلوب: "أنا سعيد عندما يشعر الأولاد بعدم الرضا عند تبديلهم، هذه ليست مشكلة. كان بإمكاني تغيير لاعبين آخرين أيضا، هذا صحيح، لكن سبب التبديل هو أنه (صلاح) بدا في تلك اللحظة وكأنه شعر بالإرهاق، ولم أرغب في المخاطرة به، هذا كل شيء. هذا هو الوضع".

وأكمل: " إنه أمر نادر حقا، أعرفه (صلاح) الآن منذ فترة طويلة، وعادة ما يبدو نشيطا بشكل مدهش حتى النهاية. لم يكن في حالة جيدة، واعتقدت أن هذه علامة على وضعنا، لم أرغب في المخاطرة به. هذا هو".

المصدر: liverpoolfc.com