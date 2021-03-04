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صلاح يبدي استياءه بعد تبديله ووكيله ينشر "تغريدة" غريبة (صور)

الرياضة

صلاح يبدي استياءه بعد تبديله ووكيله ينشر
AFP /Laurence Griffiths
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أقدم الألماني يورغن كلوب على استبدال نجمه المصري محمد صلاح، في بداية الشوط الثاني لمباراة ليفربول أمام ضيفه تشيلسي، يوم الخميس، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج محمد صلاح وزميله كورتيس جونز، من أرض الملعب، في الدقيقة 62، ودخل بدلا منهما  كل من المهاجم البرتغالي وديوغو جوتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

وكانت النتيجة تشير حينها إلى تقدم "البلوز" بهدف وحيد، أحرزه ماسون مونت في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، وقاده به فريقه لفوز تاريخي.

والتقطت عدسات الكاميرات محمد صلاح وهو يبدي استياءه، على مقاعد البدلاء.

 ونشر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، "تغريدة" غريبة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" عبارة عن نقطة فقط، بعد تبديل النجم المصري في الدقيقة 62.

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ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الموسم الحالي "البريميرليغ"، برصيد 17 هدفا.

المصدر: وكالات 

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