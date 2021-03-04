شاهد.. هدف بـ"المسطرة والقلم" في "موقعة" ليفربول وتشيلسي

أحرز النجم الإنجليزي الصاعد، ماسون مونت، لاعب تشيلسي، هدفا رائعا في شباك مضيفه ليفربول (1-0)، في قمة مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتلقى ماسون مونت كرة طويلة روضها ببراعة قبل أن يتوغل إلى دخل منطقة جزاء "الريدز" ويتلاعب بالمدافع البرازيلي فابينيو، ويسددها متقنة في الزاوية على يسار الحارس البرازيلي أليسون باكر، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "أنفيلد".

التسجيل في الانفيلد بهذا الانهاء المُذهل، يعني ولادة اسطورة جديدة بلا شك أمير لندن💙.



pic.twitter.com/aF9FztZrtT — R.Lampard (@LampardAramy) March 4, 2021

ALWAYS LIVERPOOL 🙈 pic.twitter.com/uiOukJ0qWT — CFC SAUDI FANS Media ™ (@CFCSaudi_Media) March 4, 2021

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المصدر: RT