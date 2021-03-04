الثنائي العربي صلاح وزياش وجها لوجه على ملعب "أنفيلد" الليلة

تتجه أنظار الساحرة المستديرة الليلة، صوب ملعب "أنفيلد"، الذي يحتضن مباراة من العيار الثقيل بين ليفربول وضيفه تشيلسي، وذلك ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن مدربا الناديين التشكيلة الأساسية لهما قبل نحو ساعة من بداية هذا اللقاء المرتقب بينهما، والذي سينطلق في تمام في الساعة (20:15) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الأرستقراطيين":

إليكم تشكيل الريدز لمواجهة الليلة أمام البلوز...🔴🔵#ليفربول_تشيلسي — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 4, 2021

بينما اختار الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيلة الأساسية التالية للفريق اللندني، لمواجهة مضيفه "الريدز":

Tonight's starting XI at Anfield 🔵👊 pic.twitter.com/iPx97aTjBw — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 4, 2021

ويدخل ليفربول، حامل اللقب، هذه المباراة وسط ظروف صعبة جدا بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، وتعرضه لأربع هزائم متتالية، قبل فوزه الأخير على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدفين نظيفين.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 43 نقطة.

بينما يدخل تشيلسي هذه "الموقعة" بعد أربعة انتصارات وتعادلين في آخر 6 مباريات على الترتيب، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 44 نقطة.

بينما يتربع مانشستر سيتي على عرش صدارة الدوري، برصيد 65 نقطة، متقدما بفارق 14 نقطة عن وصيفه جاره وغريمه اللدود مانشستر يونايتد، ويليهما ليستر سيتي ووست هام يونايتد في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 50 و45 نقطة.

المصدر: "twitter/lfc/chelseafc"