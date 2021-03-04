التشكيلة المتوقعة لـ"قمة" ليفربول وتشيلسي اليوم الخميس

يحتضن ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم الخميس، مباراة من العيار الثقيل بين ليفربول وضيفه تشيلسي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتنطلق المباراة بين ليفربول "الريدز" وتشيلسي "البلوز" في الساعة (20:15) بتوقيت غرينتش.

ويدخل ليفربول، حامل اللقب، هذه المباراة وسط ظروف صعبة جدا بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، وتعرضه لأربع هزائم متتالية، قبل فوزه الأخير على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدفين نظيفين.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 43 نقطة، بفارق نقطة خلف فريق تشيلسي، صاحب المركز الخامس.

وأكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق "الريدز"، عودة حارسه البرازيلي، أليسون بيكر، للمشاركة في مباراة الليلة أمام تشيلسي، بعد غيابه عن المواجهة الأخيرة ضد شيفيلد يونايتد، نظرا لوفاة والده، كما عاد للفريق لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، بعد تعافيه من الإصابة، فيما لا يزال الغموض يلف موقف المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، رغم عودته لتدريبات الفريق مؤخر.

أما في صفوف تشيلسي فتحوم الشكوك بشأن جاهزية كالوم هودسون- أودوي في المشاركة ضد ليفربول، بعد إصابته بمشكلات في الركبة خلال مباراة مانشستر يونايتد.

وفي ما يلي التشكيلة المتوقعة لليفربول أمام تشيلسي، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، بناء على تدريبات "الريدز" الأخيرة:

لحراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، فيليبس، فابينيو، آندي روبيرتسون

خط الوسط: تياغو ألكانتارا، جيني فينالدوم، كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

والتشكيلة المتوقعة لفريق تشيلسي تحت قيادة مدربه الألماني، توماس توخيل، أمام ليفربول هي:

لحراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا، آندرياس كريستنسن، أنطونيو روديغر، ريس جيمس

خط الوسط: نغولو كانتي، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو

خط الهجوم، ماسون ماونت، أوليفييه جيرو وتيمو فيرنر.

المصدر: "As"