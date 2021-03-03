مدرب ليفربول يهدد بمنع لاعبيه من المشاركة مع منتخبات بلادهم

هدد الألماني يورغن كلوب بمنع لاعبي ليفربول من التوجه للعب مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، وذلك إذا ما كانوا سيواجهون فترة حجر صحي عند عودتهم إلى إنجلترا.

ويواجه ليفربول معضلة حقيقية، حيث أن عددا من أفضل لاعبيه يمثلون دولا توجد على القائمة الحمراء التي وضعتها حكومة إنجلترا لمخاطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وينص قرار الحكومة البريطانية على أنه حين يسافر أي شخص إلى بلد في القائمة الحمراء، فإنه ملزم بالخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام على الأقل عند العودة إلى المملكة المتحدة.

ولا يوجد أي استثناء للرياضيين المحترفين، وهو ما يعني ضرورة أن يخضع لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا للحجر صحي عند العود إلى إنجلترا في حال السفر إلى بلدانهم.

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وتدخل البرازيل والبرتغال في القائمة الحمراء الإنجليزية، مما يعني أن كلوب قد يفقد خدمات الثلاثي البرازيلي أليسون بيكر، وروبيرتو فيرمينيو، وفابينيو، بالإضافة إلى المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا.

وأشار يورغن كلوب إلى أنه قد لا يخاطر بفقدان أي لاعب من اللاعبين الأساسيين في فريقه بعد عودتهم من التوقف الدولي، خاصة في ظل الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق.

وقال كلوب في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية: "أعتقد أن الجميع يتفق على أنه لا يمكن أن نسمح للاعبين أن يتوجهوا للعب مع منتخبات بلادهم، ثم يعودون إلى حجر صحي في فندق لمدة 10 أيام، لا يمكننا أن نقوم بذلك".

وأضاف: "فيفا كان كريما، وأوضح أنه يمكننا ألا نسمح للاعبين بالتوجه إلى فترة التوقف الدولي هذه المرة، وأعتقد أن جميع الأندية توافق على ذلك، حيث يواجه الجميع نفس المشكلة، ولذلك قد لا نسمح لهم بالذهاب".

وتابع: "لا يمكننا فقط أن ننتظر ونرى كيف يتم حل الأمر حين يعودون، ويتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 10 أيام، هذا غير ممكن".

ويرى كلوب أن ولاء اللاعبين يجب أن يكونوا مع الأندية، قبل التساؤل عما سيحدث إذا قررت المزيد من الدول وضع المملكة المتحدة في قائمة حظر السفر الخاصة بها.

وأضاف المدرب الألماني: "أتفهم حاجة اتحادات كرة القدم المختلفة، لكن علينا الاعتراف أن اللاعبين يحصلون على رواتبهم من الأندية، وهذا يعني أننا يجب أن نكون الأولوية بالنسبة لهم".

وأوضح: "هذا وقت لا يمكننا فيه إسعاد الجميع، لسنا متأكدين بنسبة 100% لأن بعض البلدان قد تقرر تغيير الملاعب التي يلعبون فيها، والذهاب إلى بلدان المنطقة غير الحمراء".

وأشار الألماني إلى أن: "الوضع برمته مشابه لما يحدث في دوري أبطال أوروبا من حيث المكان الذي نلعب فيه، وعلينا الانتظار حتى الثانية الأخيرة، لا يمكننا أن نمتلك تأثيرا في ذلك، ونتعامل مع ما يقرره الآخرين".

واختتم كلوب تصريحاته، قائلا: "إنجلترا تسير في الاتجاه الصحيح من حيث تطبيق تعليمات السلامة، ولكن نحن قلقون بشأن تحديد الدول المحظور السفر منها أو إليها، أعتقد أننا على القائمة الحمراء لبعض البلدان الأخرى، وليس من السهل علينا السفر من إنجلترا. الحصول على مزيد من المعلومات سيكون رائعا".

المصدر: وكالات