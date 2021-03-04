شاهد.. اللقطة التي تسببت في طرد المصري مصطفى محمد من مباراة أنقرة

شهدت مباراة غلطة سراي ومضيفه أنقرة غوجو، التي أقيمت أمس الأربعاء، لحساب الأسبوع الـ28 من الدوري التركي لكرة القدم، طرد مهاجم الفريق الضيف، الدولي المصري، مصطفى محمد.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مصطفى محمد، في الدقيقة 57، بعد ضربه بمرفقه على مستوي الوجه، لاعب أنقرة غوجو، إبراهيم أكتا، خلال تنافسهما على إحدى الكرات في منتصف الملعب.

لحظة طرد مصطفي محمد في الدوري التركي pic.twitter.com/Q7CGGuSKX3 — Sports News Egypt (@SportsNewsEgyp2) March 3, 2021

وانتهت المباراة بخسارة غلطة سراي بهدفين مقابل هدف واحد، لكن الفريق ما زال يحافظ على صدارته للدوري التركي برصيد 57 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف على وصيفه، الغريم بشكتاش، الذي يملك نفس الرصيد من النقاط.

وكان مصطفى محمد، الذي انضم لغلطة سراي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من الزمالك، تألق بشكل لافت مع الفريق التركي في المباريات الست السابقة، حيث أحرز 6 أهداف، مقسمة على 5 أهداف في الدوري وهدف واحد في الكأس.

المصدر: RT