أول تعليق لمرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، على قرار هيئة الدولة الصادر اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

وقال مرتضى منصور في تصريح لموقع "المصري اليوم": "المادة 66 و67 من القانون تقولان إنه لا يجوز أن يكون هشام حطب رئيس مركز التسوية لأنه خصم في قضايا كثيرة، والمفوضين قررت إلغاء إيقافي عن رئاسة الزمالك لمدة 4 سنوات".

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وأضاف: "القرار تم إلغاؤه ومن المنتظر عودتي، وسيتم عرضه على المحكمة الأسبوع المقبل لصدور الحكم النهائي بعودتي".

وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصري، أودعت في وقت سابق اليوم الأربعاء، تقريرها في الطعن المقام من مرتضي منصور، والذي طالب فيه بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية باستبعاده من رئاسة نادي الزمالك ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وانتهت الهيئة في تقريرها إلى عدة توصيات أهمها، إلغاء قرار اللجنة الأولمبية بوقف مرتضي منصور.

المصدر: المصري اليوم