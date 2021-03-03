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مرتضى يتنفس صعداء.. هيئة قضائية توصي بإلغاء قرار استبعاده من الزمالك

الرياضة

مرتضى يتنفس صعداء.. هيئة قضائية توصي بإلغاء قرار استبعاده من الزمالك
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أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصري، تقريرها في الطعن المقام من رئيس الزمالك السابق، مرتضي منصور، والذي طالب فيه بإلغاء قرار إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية.

وانتهت الهيئة في تقريرها إلى عدة توصيات أهمها، إلغاء قرار اللجنة الأولمبية بوقف مرتضي منصور عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات، وعدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن أمام المحكمة، وقبول تدخل هاني العتال، وممدوح عباس كخصوم في الدعوي.

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وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أصدرت في أكتوبر الماضي، قرارا باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك لكرة القدم، ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد لنادي الزمالك، فطعن مرتضي منصور على الحكم أمام القضاء الإداري.

المصدر: المصري اليوم

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