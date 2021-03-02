شاهد.. هدف رونالدو العشرين في "الكالتشيو"

أنجز فريق يوفنتوس مهمته أمام ضيفه سبيزيا بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح المهاجم الإسباني ألفارو موراتا التسجيل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 62، وضاعف زميله فيدريكو كييزا النتيجة بحلول الدقيقة 71، ومن ثم اختتم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية "السيدة العجوز" في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو.

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ورفع رونالدو رصيده إلى 20 هدفا، وابتعد في صدارة ترتيب هدافي الدوري، بفارق هدفين عن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، الذي سيحل ضيفا على فريق بارما، مساء الخميس المقبل، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

كما رفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، وانفرد بالمركز الثالث، مقلصا الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين المتصدر إنتر ميلان.

في المقابل، توقف رصيد سبيزيا عند 25 ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT