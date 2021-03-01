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سوسييداد يهدي وصافة الليغا لبرشلونة على حساب ريال مدريد

الرياضة

سوسييداد يهدي وصافة الليغا لبرشلونة على حساب ريال مدريد
AFP /JAVIER SORIANO
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نجا فريق ريال مدريد من الهزيمة في عقر داره أمام ضيفه ريال سوسييداد (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما يوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم ريال سوسييداد بهدف سجله لاعبه كريستيان بورتوغيز، في الدقيقة 55. وأنقذ الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الفريق الملكي من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

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واكتفى ريال مدريد بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 53 نقطة، ويحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف برشلونة، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب برصيد 58 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.

بينما رفع ريال سوسييداد رصيده إلى 42 نقطة، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: RT 

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