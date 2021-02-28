ميلان يهزم روما في عقر داره ويواصل مطاردة إنتر على صدارة "الكالتشيو" (فيديو)

حقق ميلان فوزا ثمينا على مضيفه روما بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وافتتح ميلان باب التسجيل في الدقيقة الـ43 من ركلة جزاء عن طريق الإيفواري فرانك كيسي، وعادل لأصحاب الأرض الفرنسي جوردان فيرتو في الدقيقة الـ50.

وعاد "الروسونيري" للتقدم بالنتيجة بتسجيله الهدف الثاني عن طريق الكرواتي أنتي ريبيتش في الدقيقة الـ58 من عمر اللقاء.

اهداف لقاء || روما 1-2 ميلان || pic.twitter.com/JTdvNSwmoa — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) February 28, 2021

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده في الوصافة إلى 52 نقطة وقلص الفارق مع جاره إنتر المتصدر إلى 4 نقاط.

مباراة شرسة خارج أرضهم فازوا بها على آخر لحظة#الدوري_الإيطالي#كالتشيوpic.twitter.com/SdDqGOUsHD — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 28, 2021

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في المقابل، توقف رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT