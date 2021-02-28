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طفل "من جامعي الكرات" لم يتحمل رؤية الكرة وهي تتهادى إلى شباك فريقه.. فدخل الملعب وشتتها بعيدا

الرياضة

طفل
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شهدت مباراة فريق هلال شلغوم العيد وضيفه مولودية باتنة ضمن دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في الجزائر أمس السبت، لقطة نادرة وطريفة في ملاعب الساحرة المستديرة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع طفلا "من جامعي الكرات" في نادي هلال شلغوم العيد يدخل أرضية الملعب ويشتت كرة كانت متجهة إلى شباك فريقه الفارغة.

ونشر الموقع الرسمي لنادي هلال شلغوم العيد مقابلة مع الطفل الذي أصبح مشهورا على مواقع التواصل. 

واعترف الطفل أنه لم يتمالك نفسه عندما رأى الكرة تتهادى إلى شباك فريقه وأكد أن ردة فعله كانت عفوية.

ووصلت أصداء الحادثة الطريفة إلى الصحافة العالمية، حيث سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على تصرف الطفل الجزائري العاشق لناديه.

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يذكر أن اللقاء انتهى لمصلحة أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

المصدر: هلال شلغوم العيد "1945" HbcL/facebook

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