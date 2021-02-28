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روبين قازان يهزم سبارتاك موسكو بثنائية في عقر داره (فيديو)

الرياضة

روبين قازان يهزم سبارتاك موسكو بثنائية في عقر داره (فيديو)
Sputnik Александр Вильф
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تغلب روبين قازان على مضيفه سبارتاك موسكو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين الضيوف بالفضل في الفوز لنجمهم الصربي دجورجي ديسبوتوفيتش الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 53 و89.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب من كل فريق، حيث خسر سبارتاك جهود نجمه رومان زوبنين بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع للشوط الأول، فيما تعرض لاعب روبين، الدنماركي أوليفير أبيلغارد للطرد عقب نيله الإنذار الثاني في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع روبين رصيده إلى 31 نقطة وصعد إلى المركز السابع، فيما توقف رصيد سبارتاك عند 35 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru 

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