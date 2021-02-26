مدرب برشلونة يتعرض لنزيف من الأنف خلال مؤتمر صحفي

أصيب الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني بنزيف دم من أنفه أثناء المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة عشية المباراة المرتقبة أمام مضيفه إشبيلية ضمن الجولة الـ25 من "الليغا".

وكشف الصحفي الموثوق لدى صحيفة "سبورت" الإسبانية، خافي ميخيل، أن السبب وراء نزيف كومان المفاجئ خلال المؤتمر الصحفي، يأتي نتيجة حصول الهولندي على أدوية لسيولة الدم.

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🛑 El entrenador azulgrana ha tenido que dejar de contestar a los medios después de que le sangrara la narizhttps://t.co/9i0TWaQngi — Diario SPORT (@sport) February 26, 2021

وأوضح ميخيل أن مدرب برشلونة يتلقى علاجا دوريا بسبب معاناته من مشاكل في القلب، ونصحه الأطباء بضرورة تلقي مسيل للدم باستمرار.

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وأنهى كومان المؤتمر الصحفي بشكل مبكر بسبب النزيف.

المصدر: صحيفة سبورت الإسبانية