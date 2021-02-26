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مدرب برشلونة يتعرض لنزيف من الأنف خلال مؤتمر صحفي

الرياضة

مدرب برشلونة يتعرض لنزيف من الأنف خلال مؤتمر صحفي
Reuters
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أصيب الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني بنزيف دم من أنفه أثناء المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة عشية المباراة المرتقبة أمام مضيفه إشبيلية ضمن الجولة الـ25 من "الليغا".

وكشف الصحفي الموثوق لدى صحيفة "سبورت" الإسبانية، خافي ميخيل، أن السبب وراء نزيف كومان المفاجئ خلال المؤتمر الصحفي، يأتي نتيجة حصول الهولندي على أدوية لسيولة الدم.

وأوضح ميخيل أن مدرب برشلونة يتلقى علاجا دوريا بسبب معاناته من مشاكل في القلب، ونصحه الأطباء بضرورة تلقي مسيل للدم باستمرار.

مدرب برشلونة يتعرض لنزيف من الأنف خلال مؤتمر صحفي
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وأنهى كومان المؤتمر الصحفي بشكل مبكر بسبب النزيف.

المصدر: صحيفة سبورت الإسبانية

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