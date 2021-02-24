بعد أن دهسته سيارة في تورينو.. رونالدو يرسل قطه "النادر" للعلاج في إسبانيا بطيارة خاصة (فيديو وصور)

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أرسل قطه بطائرة خاصة إلى إسبانيا للعلاج بعد أن دهسته سيارة في تورينو الإيطالية.

وحسب الصحيفة الإسبانية يدعى قط رونالدو المدلل "بي بي" وهو من فصيلة سفينكس النادرة.

🐱 Atropellan al gato de Cristiano y Georgina y la pareja lo manda a España para que se cure... ¡en jet privado! 💺😲 https://t.co/dVQeFpNndU — MARCA (@marca) February 24, 2021

وسيبقى "بي بي" الذي يعيش منذ أكثر من عامين مع رونالدو وعائلته، طوال فترة علاجه في إسبانيا عند أخت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي.

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المصدر: marca.com