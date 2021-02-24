بيان رسمي من الزمالك بشأن حكم بطلان لائحة النادي
أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، بيانا رسميا، لكشف ملابسات حكم بطلان العمل باللائحة الخاصة بالقلعة البيضاء.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم، الثلاثاء، حكما نهائيا ببطلان لائحة نادي الزمالك، والحكم بعدم قبول استئناف مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الذي تم تجميده في وقت سابق.
وأشارت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك في بيانها، إلى أنه لم يتم إبلاغها بأي شيء، بشأن إلغاء اللائحة، التي تم اعتمادها بعد موافقة اللجنة الأولمبية عليها.
وجاء في بيان الزمالك بشأن لائحة النادي:"إدارة النادي الحالية لم تبلغ حتى تاريخه بأي صورة من الصور بهذا الحكم حتى يتم دراسته من خلال اللجنة القانونية بالنادي وعرض مدى وجوبية وكيفية تنفيذه، مع الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بحقها في الطعن على هذا الحكم بالبطلان أمام الجهات المختصة".
وتابع البيان:"وفي هذا المقام نود الإشارة إلى أن لائحة نادي الزمالك المعمول بها حاليا تم اعتمادها بعد موافقة اللجنة الأولمبية لها، وذلك مع تأييد بحكم المحكمة الإدارية العليا في غضون عام 2019".
وأضاف:"كما تود اللجنة أن تشير إلى أنها تدير نادي الزمالك في إطار من الشرعية القانونية، وكل ما تبغيه هو الصالح العام لنادي الزمالك، والعمل على تسيير جميع خدمات النادي بانتظام، والله ولي التوفيق".
المصدر: "وسائل إعلام مصرية"