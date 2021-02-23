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الزمالك يعود بنقطة من السنغال في دوري أبطال إفريقيا

الرياضة

الزمالك يعود بنقطة من السنغال في دوري أبطال إفريقيا
ZSCOfficial/twitter
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حسم التعادل السلبي مباراة الزمالك المصري ومضيفه تونغيث السنغالي التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ولم يستطع لاعبو "القلعة البيضاء" فك شيفرة شباك حارس أصحاب الأرض رغم الفرص العديدة التي أتيحت لهم، ليتعادل الزمالك في المباراة الثانية على التوالي في المجموعة، بعد أن تعادل في الجولة الأولى من دون أهداف أيضا أمام مولودية الجزائر.

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وبهذا التعادل، رفع الزمالك وصيف النسخة الماضية من البطولة رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني خلف الترجي التونسي صاحب الصدارة (ثلاث نقاط) والذي يواجه في وقت لاحق اليوم مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث (نقطة).

في المقابل، حقق تونغيث نقطته الأولى في البطولة بعد خسارته أمام الترجي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

المصدر: RT

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