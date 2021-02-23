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هدف "صاروخي" يسقط الأهلي المصري أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

الرياضة

هدف
SimbaSCTanzania/twitter
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تلقى الأهلي المصري حامل اللقب هزيمة مريرة على يد مضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في الفوز لنجمهم الموزمبيقي لويس ميكيسيوني الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ31 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت المقص الأيسر لمحمد الشناوي حارس الأهلي.

وبهذا الفوز، رفع سيمبا رصيده في الصدارة إلى 6 نقاط، فيما توقف رصيد الأهلي حامل اللقب عند ثلاث نقاط وتراجع إلى المركز الثالث في المجموعة الأولى.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى تعرض المريخ السوداني لخسارة عريضة أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 4-1.

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المصدر: RT

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