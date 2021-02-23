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رونالدو يحتفي بهدفيه في شباك كروتوني ويوجه رسالة إلى زملائه في يوفنتوس (فيديو وصور)

الرياضة

رونالدو يحتفي بهدفيه في شباك كروتوني ويوجه رسالة إلى زملائه في يوفنتوس (فيديو وصور)
Reuters Massimo Pinca
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نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس عددا من الصور من فوز فريقه على ضيفه كروتوني بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس الاثنين.

وسجل رونالدو هدفين من أهداف فريقه الثلاثة، ليرفع  رصيده إلى 18 هدفا وينتزع صدارة ترتيب الهدافين من البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم إنتر ميلان، صاحب الـ17 هدفا.

ونشر رونالدو عبر حسابه في "إنستغرام" صورا من الاحتفال بأهداف المباراة، وأرفقها بالقول: "انتصار مهم، سعيد لأنني ساعدت الفريق، استمروا على هذا الأداء يا رجال".

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ورفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة، وانتزع المركز الثالث من روما (44 نقطة) الذي أضاع نقطتين ثمينتين أمس الأول بتعادله سلبيا مع مضيفه بينفينتو.

المصدر: cristiano/instagram

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