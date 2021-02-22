رونالدو يقود يوفنتوس للتغلب على كروتوني بثلاثية وينتزع صدارة الهدافين من لوكاكو (فيديو)

تغلب يوفنتوس على ضيفه كروتوني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين لفريق "السيدة العجوز" في الدقيقتين 38 و45+1، فيما تكفل بتسجيل الهدف الثالث زميله الأمريكي ويستون ماكيني في الدقيقة الـ66 من عمر اللقاء.

اهداف لقاء || يوفنتوس 3-0 كروتوني || pic.twitter.com/M9rBXDbkKv — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) February 22, 2021

وبهدفيه اليوم، رفع رونالدو رصيده إلى 18 هدفا وانتزع صدارة ترتيب الهدافين من البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان صاحب الـ17 هدفا.

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وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة، وانتزع المركز الثالث من روما (44 نقطة) الذي أضاع نقطتين ثمينتين أمس الأحد بتعادله سلبيا مع مضيفه بينفينتو.

في المقابل، توقف رصيد كروتوني عند 12 في المركز الـ20 الأخير على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT